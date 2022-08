Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi küberosakond sai uue juhi

Digiarengu asekantsler Luukas Kristjan Ilvese sõnul on küberturvalisuse tagamine riikliku julgeoleku ja majanduse toimimise üks võtmekomponente. «Küberruumis oleme täna nii vaenulike riikide kui ka organiseeritud kuritegevuse pideva ründe all. Ukraina sõja kogemus kinnitab küberturvalisuse olulist rolli riigi ja ühiskonna käigus hoidmisel ka kõige keerulisemates tingimustes. Seetõttu on mul väga hea meel, et valdkonda hakkab vedama laia rahvusvahelise kogemusega tunnustatud valdkonna ekspert ja juht,» ütles Ilves.

Ta lisas, et hindab Pasti puhul kõrgelt tema soovi inimesi ja organisatsioone võimestada ning kaasata kogukondi. «Võimekus panna erinevate sektorite esindajad mõtestatult ühiste eesmärkide poole liikuma on küberturvalisuse valdkonnas, kus arengud toimuvad meeletu tempoga, väga oluline. Usun Liisa soovi ja suutlikkusse leida ühisosi, mis toetavad Eesti küberturvalisuse kasvu,» märkis Ilves. Ta sõnas, et Eesti on kõrgelt hinnatud küberturvalisuse eestkõneleja ja küberosakonna uuel juhil on olemas kõik vajalikud kompetentsid, et Eesti hääl küberteemadel muutuks veel kõlavamaks.