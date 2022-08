Vee-ettevõtete liit: kõrge elektrihind tõstab ka veeteenuse hinda

«Koos energiahinna tõusuga on vee-ettevõtete jaoks kasvanud ka paljud teised sisendkulud, alates tööjõust ja lõpetades seadmetega. Kiire hinnatõus ja ligi 23-protsendiline inflatsioon on tekitanud olukorra, kus kulude katmiseks tuleb ettevõtetel veeteenuse hinda tõsta, et tagada kvaliteetne ja järjepidev teenus ning teha vajalikke investeeringuid,» selgitas Muulmann.

Arvatav hinnatõus kuni 2 eurot inimese kohta

«2022. aastal on uut veeteenuse hinda taotlenud juba 17 Eesti vee-ettevõtet, suurematest linnadest teatasid hinnatõusust näiteks Tartu ja Narva vee-ettevõtted. Praegu on menetluses veel 11 vee-ettevõtte hinna muutmise taotlus, lisaks valmistab veel mitu ettevõtet ette veeteenuse hinnatõusu taotlust,» tõi Muulmann välja.

Muulmann selgitas, et osades Eesti vee-ettevõtetes kehtib era- ja äriklientidele erinev veeteenusehind, aga seadus näeb ette, et uue hinna kehtestamisel ühtlustatakse hind, mida on tehtud ka varasematel aastatel. «Piirkondades, kus kehtib praegu erinev hind, tähendab see sisuliselt seda, et eraklientide jaoks veeteenuse hind tõuseb ja äriklientide jaoks läheb teenus odavamaks.»