Euroopa põllumehed mässavad, Eesti talunikud vaatavad esialgu pealt

Euroopa Liit on võtnud suuna väetisekasutuse vähendamisele ning osa riikide talunike jaoks tähendab see otseselt tegevuse lõpetamist. Hollandis puhkesid nädalaid väldanud põllumeeste meeleavaldused, kui valitsus võttis vastu keskkonnapaketi, millega vähendatakse drastiliselt nitraatväetiste kasutamist. Hollandi talunikud hakkasid protesteerima; osa farmereid väitis, et kui nad uusi norme täht-tähelt täidaks, tähendaks see, et nad peavad oma ettevõtmise likvideerima või osa loomi tapale saatma – kui loomi on liiga palju, ei õnnestu neil matemaatiliselt vähenduseesmärke täita. Hollandis annab põllumajandus umbes poole lämmastikuemissioonist. Õli lisas tulle valitsuse pakkumine, et kui põllumehed emissioone vähendada ei suuda, võivad nad oma äri ka riigile anda.