Liikluskindlustuse fond: autoostul on oht saada kallis sundkindlustus

«Probleem tekib näiteks siis, kui inimene ostab remontimist vajava sõiduki ja arvab, et liikluskindlustus tuleb teha siis, kui ta hakkab sõidukit kasutama. Või inimene ostab talvel mootorratta ja ei tee kindlustust, kuna kavatseb seda kasutada järgmisel hooajal,» tõi liikluskindlustuse fondi juhatuse liige Lauri Potsepp näiteid.

Ta kinnitas, et enne makseteatise väljastamist saadetakse alati meeldetuletus kas meili või posti teel. "Kindlustuslepingu sõlmimise kohustus ja sundkindlustuse tekkimine ei sõltu aga sellest, kas saite meeldetuletuse kätte või mitte. Lepingu puudumisel tuleb kohe reageerida – kui teie sõidukit kasutatakse, siis sõlmige liikluskindlustuse leping. Kui sõidukit ei kasutata, siis kustutage see registrist. Kui leping jääb sõlmimata, siis tuleb tasuda automaatse liikluskindlustuse makse selle aja eest, kui sõidukil lepingut ei olnud," selgitas fondi juhatuse liige.

Automaatne liikluskindlustus on kindlustamata sõiduki sundkindlustus, mis tekib liikluskindlustuse kohustuse täitmata jätmisel. Igal liiklusregistris registreeritud mootorsõidukil või selle haagisel peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping. Erandina ei pea sõidukil olema liikluskindlustust aasta jooksul pärast viimase lepingu lõppemist, kui sõidukit ei kasutata ja seda hoitakse nii, et sellega ei saa põhjustada liikluskindlustuse juhtumit. Kui sõidukit ei kasutata pikema aja jooksul, siis tuleb see automaatse liikluskindlustuse vältimiseks liiklusregistrist kustutada.