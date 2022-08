USA meedia: Eesti saavutab võidujooksus LNG-terminalidele esikoha

Kuigi USA ja Katar, LNG suurimad tootjad, laiendavad tegevust, kulub mahtude märkimisväärseks suurendamiseks vähemalt paar aastat. Nii kimbutavadki ettevõtteid ja majapidamisi külmadel talvekuudel kõrged hindad ja energia normeerimine ning valitsusi sunniti koostama hädaolukorra lahendamise plaane.

Eesti energiakontserni Alexela asutaja ja juht Marti Hääl rääkis, et tema ja ta vend Heiti tegid ettepaneku ehitada LNG-terminal juba rohkem kui tosin aastat tagasi, väites, et see on äärmiselt ohtlik, kui riik sõltub maagaasi osas ainult Venemaast.

«Tollal aravati, et me oleme rumalad,» ütles Hääl USA väljaandele. «Kõik, kellega me plaani arutasime, küsisid: «Miks me vajame mitmekesistamist?» Lõppude lõpuks oli gaas Venemaalt torujuhtmete kaudu usaldusväärselt saabunud juba alates 1950. aastatest.»

Täna näevad vennad välja rohkem visionääridena. «Kui nad oleksid tol ajal meid kuulanud, ei peaks me probleemi lahendamiseks praegu jooksma nagu hullud,» märkis Hääl.

Vendade LNG-ettevõtmine tundus ühel hetkel läbikukkumisena. Nagu selgub, tähendasid miljonid eurod ja aastatepikkune pettumus seda, et kui Eesti ja Soome leppisid aprillis kokku LNG-laeva rentimise ja ujuvterminalide ehitamise kulude jagamises, oli esialgne teadus- ja arendustegevus juba tehtud.

Hääl ütles, et viimastel kuudel hüppeliselt tõusnud gaasihinnad on juba muutnud terminali investeerimise tasuvusaega. Nüüd on tema suurimaks mureks hoopis see, kas riik (Elering) lõpetab õigeaegselt torujuhtme ühendamise siinse gaasivõrguga.

Euroopas on praegu üle 20 LNG-terminali. Aastate jooksul on Euroopa sadamates ja pealinnades korduvalt arutatud küsimust, kuidas ehitada rohkem LNG-rajatisi. Vastased on väitnud, et LNG on palju kallim kui Venemaalt tulev torugaas. Lisaks on ka sadamaterminalide ja torujuhtmete jaoks vajaliku uue infrastruktuuri rajamine äratanud pea kõikjal kohalikes vastuseisu. Samuti oldi vastu sellele, et fossiilkütustesse investeeritakse liiga palju raha, mistõttu ei toimiks enam kliimakokkulepped.