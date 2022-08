Luminor: pangad aitavad kodulaenu tagasimaksmisel tekkinud raskustega

Oluline on panka teavitada makseraskustest kohe nende tekkimisel või ette, kui on teada töökaotus paari kuu pärast või ajateenistusse minek. Rebase sõnul hindab pank individuaalselt olukorda ja pakub välja inimese jaoks sobivaima lahenduse. «Kui jätta laenumaksed tasumata ning panka sellest teavitamata, mõjutab see edasist krediidiajalugu, mis omakorda võib mõjutada laenuvõimalusi tulevikus,» toonitas Rebane pressiteates.

Teavitamisega on võimalik muuta tagasimaksegraafikut või pikendada laenuperioodi. Üks levinud leevendusviis on laenu maksepuhkus, mis tähendab, et klient maksab teatud aja jooksul vaid laenuintressi. Laenuperioodi ei ole võimalik pikendada, kui laen on võetud 30 aastaks.