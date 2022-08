Konteinervedude vähenemine ennustab majandlangust

Taani laevandus- ja logistikaettevõte Maersk teatas, et nõudlus laevakonteinerite järgi väheneb sel aastal märgatavalt. Analüütikute hinnangul väljendab see selgelt, et tarbijate kindlustunne on langenud, kirjutas CNBC.

Teises kvartalis lastis Maersk laevadele 7,4 protsenti vähem konteinereid kui aasta varem. Samas eeldab ettevõte, et hoolimata nõudluse langusest laevatransport ei odavne ning tänu sellele tulevad laevandusfirmade majandustulemused tugevad ka teisel poolaastal.

Näiteks laevanduskontsern Hapag-Lloyd AG teatas eelmisel nädalal, et keskmised veohinnad tõusid aasta esimeses pooles umbes 80 protsenti.

«Geopoliitilised probleemid ja kiire inflatsioon koos kõrgemate energiahindadega mõjutavad jätkuvalt tarbijate meeleolu ja majanduskasvuootusi,» lisas Maersk. «Üles hüpanud logistikahinnad süvendavad ebakindlust veelgi.»

Maersk hoiatas, et konteinerveoste langus on eriti märgatav Euroopas, kus tarbijanõudluse vähenedes on konteinerid hulgaliselt sadamatesse ja ladudesse kogunenud. Venemaa sissetung Ukrainasse ja Covid-19 blokeeringud Hiinas on selliseid konteinerite kuhjumisi ainult süvendanud, lisas ettevõte.

Ettevõte märkis, et pudelikaelad rahvusvahelises kaubanduses on tõstnud ülemaailmseid veohindu, luues logistikaärile «erakordsed turutingimused» ja see ajendab ettevõtet oma kasumiväljavaateid tõstma.