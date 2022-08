Euroopa saab uue gaasijuhtme

Euroopa teeb selle nimel kõik, et võõrutada end Vene gaasist. Keset kasvavaid geopoliitilisi pingeid Moskvaga, mille käigus on Venemaa oma gaasitarneid suvel mitmeid kordi vähendanud, haaratakse igast võimalusest, et energiaimporti mujalt suurendada. Lisaks USA-st rekordkoguste veeldatud maagaasi (LNG) toomisele, tuleb Euroopa riikidel selleks rajada ka uus taristu-