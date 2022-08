Poeketid: kaupluste lühem lahtiolekuaeg kokkuhoidu ei anna

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido rääkis, et kuna paljudes Eesti piirkondades on Coopi kauplus ainus, siis ei ole ketis arutatud kaupluste lahtiolekuaegade piiramist. «Loomulikult on mõistetav, et suuremates linnades on alternatiivina ka väiksemaid teenusepakkujaid, kust on võimalik hädavajalikku osta kasvõi ööpäevläbi, kuid väiksemates asulates selline võimalus puudub ning meie piirkondlike ühistute eesmärk on tagada kauba kättesaadavus just kohaliku kogukonna jaoks võimalikult headel tingimustel,» selgitas Miido.