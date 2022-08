Venemaa majandus kahanes järsult, kuna sõda ja sanktsioonid võtavad võimust

See on esimene kvartalijärgne sisemajanduse koguprodukti aruanne, mis kajastab täielikult majanduse muutust pärast Ukraina sissetungi veebruaris, kui Lääne sanktsioonid sulgesid Venemaa suurest osast maailma finantssüsteemist ja paljud riigid katkestasid kaubandussuhted Moskvaga.

Isegi kui import Venemaale kuivas kokku ja finantstehingud blokeeriti sedavõrd, et riik oli sunnitud oma välisvõlga täitmata jätma, on Venemaa majandus osutunud vastupidavamaks, kui mõned majandusteadlased algselt ootasid. Kuid analüütikud ootavad, et majanduslik koormus suureneb veelgi, kuna lääneriikid eemalduvad üha enam Venemaa naftast ja gaasist, mis on kriitilised eksporditulu allikad.