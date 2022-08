Kliimaseade sees ja uks lahti - Pariisi kauplus peab maksma trahvi

Patrullimine algas kolmapäeval esinduslikul Rue de Rivoli tänaval. Linnavalitsus rõhutas siiski, et määrus kehtib kõigi linnaosade kohta ning et jaemüüjaid oli teavitatud kaks nädalat varem.

Linnavalitsus ei öelnud, kui palju kauplusi on juba karistatud. Siiski rõhuti, et toimitakse proportsionaalselt: «Kui kaupluseomanik näitab meile, et ta asendab ukse suletava uksega, siis me ei võta tema vastu meetmeid.» Energiasäästukorraldus ei kehti väliterrassiga restoranide ja kohvikute kohta.