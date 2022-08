Jüaan, ruupia ja liir võivad asendada Venemaa rikkusfondis dollari ja euro

Aruande kohaselt läheb aastatel 2022 kuni 2025 märkimisväärne osa heaolu fondi investeeringutest ka kodumaistesse projektidesse, sest need on vajalikud, et aidata majandusel kohaneda sanktsioonide tõttu muutunud oludega.

Kuna euro ja dollari ostud on blokeeritud rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu seoses Venemaa sõjaga Ukrainas, on rahandusminister Anton Siluanov varem märkinud, et Venemaa võib pöörduda teiste valuutade poole, et täiendada heaolu fondi ja investeerida võib-olla jüaani, kuna ta laiendab kaubavahetust Aasiaga.