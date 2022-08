Revolutsioon Eesti elektriturul: ka teised müüjad tahavad hakata universaalteenust pakkuma

"Seda me täna ei tea. Eks see sõltub konkurentsiameti poolt kehtestatud elektritootmishinnast ja lisaks, kuidas on reguleeritud elektrimüüjate poolt universaalteenuse kasutajatele elektri sisseost Enefit Powerilt," nentis Nõu.

Eesti Gaasi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm ütles BNS-ile, et ettevõtte uurib tingimusi ja juhul kui need sobivad ning võimaldavad pakkuda teenust vastuvõetaval moel, plaanib Eesti Gaas samuti oma klientidele universaalteenust pakkuda.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles sel nädalal usutluses Postimehele, et elektri universaalteenuse hind ei kujune kindlasti odavaks ja võib juhtuda, et ettevõte teeb oma klientidele lepingu lõppedes pikendamispakkumise, mis on isegi soodsam. Küsimusele, kas universaalteenusena elektrit ostes võiks hind olla umbes 180 eurot megavatt-tunni eest, vastas Sutter, et see suurusjärk on õige.