Kolm uut trendi töökeskkonnas, mis ei kao enam kuhugi

Töökeskkond põhineb usaldusel

Kuni koroonakriisi alguseni oli Eestis palju traditsioonilisemaid ettevõtteid, kus usuti, et ainus viis tulemusi tagada on oma töötajate üle täielikku kontrolli omada. See tähendas, et inimesed olid kontoris, ülemuse valvsa pilgu all ning pidid igal hetkel aru andma, millega tegeletakse ja millal võib tulemusi oodata.

Hiiepuu märkis, et hajus töö keeras selle kontseptsiooni pea peale ning varem täielikku kontrolli vajanud organisatsioonid pidid hakkama oma inimesi rohkem usaldama ning mõistma, et töö saab tehtud ka siis, kui töötajatel pidevalt kuklasse ei hingata. Niisamuti oli järsk muutus raputuseks paljudele töötajatele, kes nägid, et nad suudavad oma aega ja töövoogusid edukalt ise juhtida, ilma et ülemus neile pidevalt näpuga asju ette näitaks.

«Elisas ning teistes tänapäevastest ettevõtetes oli inimeste usaldamine juba ammu levinud lähenemine, kuid kriisi tingitud muutused on selle praktika nüüd veelgi populaarsemaks muutnud,» rääkis ta. «Ei ole usutav, et enamik ettevõtteid vana lähenemise juurde naaseb ning pigem ongi uueks reaalsuseks see, et aina enamatel töötajatel lastakse indiviidi või tiimi tasemel leida parim lahendus soovitud tulemuste saavutamiseks. Juhatajate ja teiste ülemuste tööks jääb ootuste juhtimine ja meeskonna toetamine ning pidev selja taga hõljumine jäetakse minevikku.»

Rõhk töötaja heaolule