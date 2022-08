Ekspert annab nõu, kuhu on praegu mõistlik investeerida

Energiasektorisse investeerimise rong võib juba läinud olla

Kuid kas aktsiatel siiski on mõni tugev konkurent? Kalle Kose hinnangul võib lähitulevikus mõnevõrra tõusta võlakirjade populaarsus, seda enam, et need on viimasel ajal hakanud investoritele paremat tootlust teenima.

«Investoril tuleb aga võlakirju hoolega valida, kuna teatud võlakirjad võivad tõepoolest kõrgema riskiga olla – näiteks kehtib see ettevõtete kohta, kellele on hiljutised sündmused kannatusi põhjustanud. Seetõttu on keeruline leida refinantseerimist, kuna intressid on kõrgemad ja raha on samuti vähem,» rõhutas ta. Tark investor leiab võlakirjade maailmast siiski tema hinnangul palju häid võimalusi.

Uusi trende võib märgata ka aktsiaturul – Kose sõnul on viimasel ajal oluliselt tõusnud energiasektori aktsiad. «Enne kriise oli energiasektor kõvasti peksa saanud. Kuid alates aasta algusest on see väga head tootlust näidanud. Küll aga tuleb arvestada, et see ei pruugi pikas perspektiivis kuigi jätkusuutlik trend olla – kui inimesed on sellest rongist praeguseks maha jäänud, ei tasu sellele ehk enam hüpata,» märkis ta. Viimase kuu aja jooksul on energiasektoris toimunud märkimisväärne korrektsioon. Globaalne energiasektori ettevõtete aktsiaindeks MSCI World Energy on juuni algusest alates langenud 21 protsenti – seega meeleolumuutused tugevalt rallinud sektorites võivad olla väga kiired ja ulatuslikud.

Jätkusuutlik investeerimine kogub hoogu

Kuhu siis ikkagi praeguses olukorras investeerida? Suure trendina näeb Kose jätkusuutlikku investeerimist.

«See pole konkreetne varaklass ja käib tegelikult kõikide kohta – on olemas ka jätkusuutlikud võlakirjad, mis finantseerivad jätkusuutlikke projekte. Neid on kindlasti märgata aina rohkem ning kui pole soovi investeerida üksikaktsiatesse, saab seda mugavalt teha läbi erinevate toodete, sealhulgas jätkusuutlike indeksfondide,» selgitas ta.

Et ka seadused soodustavad jätkusuutlikku investeerimist ning järgmisest aastast hakatakse erinevaid indikaatoreid rohkem raporteerima, leiab Kose, et see hakkab tulevikus mängima järjest suuremat rolli.