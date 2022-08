Raha põgeneb Venemaalt: elanikud viivad nädalas välismaale 1,5 miljardit dollarit

GPB Private Bankingi direktor Jegor Susin rääkis Moscow Timesile, et selline vähenemine räägib üht: raha liigub inimeste välismaistele arvetele. Nii võisid inimesed kuuga välismaale viia ligi seitse miljardit dollarit ehk enam kui 1,5 miljardit dollarit nädalas. Ja kuigi osa neist rahavoogudest võivad olla nn arbitraažitehingud, siis kokkuvõttes näitavad need arvud Susini sõnul selgelt, et inimesed viivad kapitali Venemaalt välja üha aktiivsemalt.