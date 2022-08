Olerex sai vastu näppe: valereklaam tuleb tanklatest ära korjata

Kui bänneril jäeti kliendile mulje, et kohene soodustus on 8,3 senti liitrilt, siis tegelikult sai 2,6 senti.

«[11. augustil] läks TTJA poolt välja Olerexile ettekirjutus, mille resolutsioon on lõpetada kõikidel reklaamikandjatel AS Olerex reklaami «ID-kaardiga -8,3 senti keskmine kasu kütuseliitrilt» avalikustamine kujul, mis eksitab isikuid, kelleni see reklaam jõuab,» teatas TTJA kommunikatsiooni peaspetsialist Aap Andreas Rebas.