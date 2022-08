Euroopa elektrihinnad püstitavad rekordeid

Elektri hinnatõus peegeldab pingelist maagaasiturgu, kuna Venemaa vähendab tarneid just siis, kui Euroopa püüab talveks varusid täiendada. Tuumareaktorite toodangu vähenemine, samuti tuule- ja hüdroenergia vähene tootmine on survet veelgi süvendanud, mis tõstab esile nõudluse vähendamiseks vajalike sekkumiste ohu.

Selle suve kuumalained on nõudlust suurendanud, samal ajal süvendades tarnekatkestusi, kuna peamised veeteed, mida kasutatakse hüdroenergia tootmiseks, tuumajaamade jahutamiseks ja energiatoorme transportimiseks, on kokku kuivanud.

Prantsusmaa on eriti raskes olukorras, sest üle poole tema tuumaelektrijaamadest on hooldustööde tõttu välja lülitatud. Tavaliselt ekspordiks riik energiat, kuid sel aastal on neist kujunenud netoimportija, mistõttu peavad naaberriigid põletama rohkem gaasi. Riigis möllavad ka metsatulekahjud, mis on sundinud president Emmanuel Macroni paluma abi kogu Euroopast, et koos 10 000 Prantsuse tuletõrjujaga võidelda tulekahjudega.