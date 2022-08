Etioopia pani tööle Sinise Niiluse hüdeoelektrijaama teise turbiini

Abiy kinnitas ka, et käimas on elektrijaama veehoidla kolmas täitmine, mille vastu Egiptus protestis juulis ÜRO Julgeolekunõukogus.

«Oleme allavooluriikidele, eriti Egiptusele ja Sudaanile korduvalt öelnud, et elektrit tootes arendame me oma majandust ja et me soovime näha oma pimeduses elavaid inimesi valgust nägemas,» ütles Abiy.