IEA: Lääne sanktsioonidel on piiratud mõju Venemaa naftatoodangule

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) teatas neljapäeval, et lääne sanktsioonidel on olnud piiratud mõju Venemaa naftatoodangule alates Ukraina sõja algusest ning agentuur tõstis prognoosi Venemaa toornafta tootmise kohta aastani 2023, vahendab Financial Times.