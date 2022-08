McDonald's hakkab Ukrainas taas söögikohti avama

Neljapäeval teatas McDonald's, et hakkab Kiievis ja Lääne-Ukrainas tasapisi söögikohti jälle lahti tegema. Tegevuse taastamisega on algust teinud teisedki Lääne firmad nagu Hispaania rõivaketid Zara ja Mango.

«Oleme rääkinud oma töötajatega, kes on väljendanud suurt soovi tööle naasta ja mere restoranide taasavamist Ukrainas,» ütles McDonald'si rahvusvaheliste turgude asepresident Paul Pomroy.

«Viimastel kuudel on kasvanud usk, et see toetab väikest, kuid tähtsat normaalsustunnet.»