Vaata, kus on kõige rohkem asustamata eluruume

Kohalikest omavalitsustest jäävad kõrge asustamata eluruumide osakaaluga silma Narva-Jõesuu, kus asustamata on 52,4 protsenti tavaeluruumidest, ning Lääneranna vald, kus 45 protsenti eluruumidest on asustamata. Mõlemad on populaarsed suvituspiirkonnad.