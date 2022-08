Vaata, mis hinnaga Eesti Energia teistes riikides elektrit pakub

Kui Eestis meie suurim energiafirma oma orienteeruvaid hindu välja ei too ning teeb inimestele erinevaid pakkumisi, siis lõunanaabrite juures on hinnad veebilehel korralikult välja toodud.

Soomes võib valida fikseeritud pakettide ja börsipaketi vahel. Vahet pole, kumma võtad, kuutasu on 3,49 eurot.

Fikseeritud pakettidel sõltub hind fikseerimise pikkusest: 12 kuuks on kilovatt-tund 36,9 senti. 2 aastaks fikseerides on see 29,9 senti. Kolmeks aastaks fikseerides saab hinna 22,9 sendile. Börsipaketi puhul lisandub börsihind pluss maaklertasu 0,28 senti kilovatt-tunni kohta.