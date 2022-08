Halb uudis Norrast: riik kavatseb piirata elektrieksporti

Norra valitsuse plaan on suureks löögiks lootusele, et Põhjamaade hüdroenergia aitab talve eel leevendada naaberriikide energiamuresid, kirjutas Financial Times.

Hoolimata külluslikest hüdroenergiaressurssidest on ka Norras elekter kallinenud ning seetõttu otsustas tugeva poliitilise surve alla sattunud Norra vasaktsentristlik valitsus seada prioriteediks veehoidlate taastäitmise.

«Valitsus seab praegu esikohale hüdroenergia reservuaaride täitumise ja elektri varustuskindluse tagamise oma riigis ning piirab eksporti, kui veetase langeb veelgi,» ütles Norra nafta- ja energiaminister Terje Aasland.

Norra varustab merealuste kaablite kaudu elektriga peamiselt Suurbritanniat, Saksamaad, Hollandit ja Taanit. Nende riikide energiavarustatus võib saada talvel tarnete vähenemise tõttu tõsise löögi.

Norra on kogu suve elektrit eksportinud, kuigi paljud hüdroenergia reservuaarid on pärast kuiva talve ja kevadet ajalooliselt madalal tasemel. Riigi veevarude ja energeetika direktoraadi andmetel on Lõuna-Norra hoidlad täitunud vaid 49,3 protsendi ulatuses, mis on madalaim tase alates 1996. aastast. Keskmiselt on suvehooajal reservuaaride täituvus 74,4 protsenti.

Aasland lisas, et ka elektri normeerimine, näiteks tänavavalgustite ja mägimajakeste osas, on Norras võimalik, kuid pigem ebatõenäoline.

Mõned Norra poliitikud soovitavad samas seniks, kuni energiakriis läbi saab, eksport täielikult peatada. Ennekõike heidetakse valitsusele ette, et isegi kui riik teenib energiamüügist rekordilisi summasid, on kodutarbijate jaoks hinnad väga kõrged. Valitsus on seisukohal, et ekspordi täielik lõpetamine pole võimalik, kuna Norra, ehkki mitte EL-i liige, on osa Euroopa ühtsest energiaturust ja sõlmitud energiatarnete lepinguid tuleb täita.

Kui paljudes Euroopa riikides on elektritarbimine alates 1990. aastast suuresti püsinud või kahanenud, siis Norras on see samal perioodil kasvanud pea veerandi võrra, sest riik on piiranud fossiilkütuste kasutamist ja soodustanud elektriautode omamist.

Norra elektriekspordi piiramise väljavaade seab sel talvel elektrivarustuse kindluse osas ohtu kõige enam Ühendkuningriiki. Eelmisel aastal avati Suurbritannia ja Norra vaheline merealune toitekaabel, mille võimalik ekspordivõimsus on 1,4 gigavatti, mis vastab 2–3 protsendile brittide tarbimisele.