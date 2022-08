Ministeerium: sanktsioonide all olevat väetist kasutusele võtta ei saa

«Selliste pöördumiste ajendiks tundub olevat arusaam, et sanktsioneeritud isikutele kuuluva ettevõtte vara lähiajal «riigistatakse». Selgitame, et rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise mõistes majandusressursside külmutamine ei tähenda vahendite riigistamist. Vahendite riigi omandisse üle võtmine eeldaks kriminaalmenetluse alustamist, mis võib päädida kuriteos süüdimõistetu vara konfiskeerimisega,» märkis rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks kirjas.

Rahvusvaheline sanktsioon, sealhulgas finantssanktsioon, on Saksa selgitusel aga välispoliitiline meede, mille käigus vara omandisuhe ei muutu ning sanktsiooni lõpetamisel on kõigil isikutel ja asutustel kohustuslik vara külmutamine viivitamatult lõpetada, misjärel omanik saab vara kasutamist jätkata.

«Rahandusministeerium ei vii läbi kriminaalmenetlusi, seetõttu puudub meil informatsioon, kas selles kaasuses on olemas kriminaalmenetluse alustamise alus, kas selline menetlus on alustatud või plaanitakse seda teha. Praegu puudub ka informatsioon, et omanik sooviks vallasasjast ise loobuda, mistõttu puudub eeldus väetise vallasasjana hõivamiseks,» lisas kantsler.