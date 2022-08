Toidukaupade hinnad tõusevad, aga mitte inflatsiooni pärast

Viimase aasta jooksul on toidukaupade hinnad tõusnud 13,1 protsenti, mis on suurim hinnatõus alates aastast 1979.

Kanamunade hinnad on tõusnud 38 protsenti. Hüppeliselt on tõusnud ka muude kaupade hinnad: jahu kallines 22,7, kanaliha 17,6 piim 15,6, veisehakkliha 9,7 ja peekon 9,2 protsenti. Puu- ja juurviljad kallinesid 9,3 protsenti.

Toiduhindade kasvule on kaasa aidanud mitmed tegurid: surmav linnugripp on kaasa toonud munade vähenemise USAs, tõsine põud Brasiilias kärpis kohvisaaki ja sõda Ukrainas on tõstnud teravilja hindu. Hüppeliselt on kasvanud ka kütuse- ja pakendihinnad.