Autoturul valitseb kaos

Moller Auto eksperdid tunnistavad, et autotööstuses valitseb endiselt enneolematu olukord, kus nõudlus uute sõidukite järele ületab pakkumise. See on tekitanud mõningast närvilisust mitte ainult tööstuses, vaid ka tarbijate seas, kes lähiajal autoostu planeerivad, sundides neid tavapärasest enam mitmete globaalsete teguritega arvestama.

Tarbijad on autode puudusest häiritud

Uuringust selgus, et üheksa protsenti Eesti elanikest on autode halvast kättesaadavusest väga häiritud, 34 protsenti vastanuist on seda juba märganud, kuid ei ole veel väga mures. Enim on puudutatud 50-59-aastased vastajad (51 protsenti), regiooniti tõusevad esile Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa ja Järvamaa. Kõige vähem puudutab masinate nappus autoturul Lääne-Virumaa elanikke.

Kiibipuudus pidurdab autotootmist

Uuringu tellija Moller Auto grupi Baltikumi ettevõtete ärijuht Izīda Gerkena rõhutab, et Eestis on hetkel saada piisavalt nii uusi kui ka kasutatud autosid, kuid ei tohi eirata mitmeid tegureid, mis mõjutavad nii logistikaahelaid kui ka tootmist. «Kõik uued autod on varustatud kiipidega, kuid just kiipide puudumine on pidurdanud autotootmist kogu maailmas,» selgitab Gerkena.

«Sõjasituatsioon on sulgenud ka mitmeid tehaseid Ida-Euroopas ja tõstnud niigi kallite toorainete hindu. Seega tuleb arvestada, et ostja võib valitud lisavarustusega uut sõidukit oodata kuni aasta. Samas ei ole kasutatud sõidukite segmendis nii palju lühiajaliselt ehk 1-3 aastat kasutuses olnud autosid, sest nende praegustel omanikel ei õnnestu alati soovitud aja jooksul täiesti uut autot soetada,» lisab ta.

Gerkena juhib tähelepanu ka sellele, et uute autode puudus sel aastal on toonud kaasa lühiajalise kasutatud autode turu languse. See tähendab, et autoomanikud otsustavad üha sagedamini oma autodega edasi sõita, selle asemel et need järelturule viia, sest nad ei ole uue auto ostmise väljavaadetes kindlad.

Kui vaadata autotööstuse arengut lähiaastatel, siis uuringufirma S&P Global Mobility hinnangul väheneb autotootmine Euroopas praegusest kuni järgmise aastani ligikaudu üheksa protsenti, mis tähendab tootmise vähenemist umbes ühe miljoni auto võrra.