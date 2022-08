Ukraina sõjaaegne inflatsioon tõuseb jätkuvalt

Ukraina tarbijahinnad tõusid juulis 22,2 protsenti võrreldes eelmise aasta juuliga, samas kui eelmisel kuul oli see näitaja 21,5 protsenti, selgus kolmapäeval avaldatud ametlikest andmetest.

Ukraina on taotlenud uut abiprogrammi Rahvusvaheliselt Valuutafondilt, lisaks kahepoolsetele laenudele ja toetustele USA-lt ja Euroopa Liidult. Valitsuse eesmärk on saada esimesed osamaksed juba novembris.

Ukraina keskpank prognoosib, et tarbijahindade kasv ületab selle aasta lõpuks 30 protsendi piiri ja väheneb 2024. aastaks järk-järgult 20 protsendi suunas. Poliitikakujundajad panid juulis baasintressimäära muutmise ootele pärast eelmise kuu erakorralist tõstmist 25-protsendini, öeldes, et see ei liigu laenukulude osas enne 2024. aasta teist kvartalit.