Läbi Družba torujuhtme hakkas taas Vene nafta voolama

Slovakkia rafineerimistehas Slovnaft teatas kolmapäeval, et Vene naftatarne riigile on sanktsioonidest tingitud pausi järel taastunud. «Toornafta jõuab taas läbi Družba torujuhtme Slovakkiasse ja homme taastatakse arvatavasti ka tarne Ungarile,» ütles kõneisik Anton Molnar AFP-le.

Ungari suurim rafineerija Mol Nyrt, kes on ühtlasi Slovnafti emafirma, teatas, et on maksnud Ukrainale Venemaa transiiditasu, et lahendada vaidlus, mis on põhjustanud naftavoogude peatumise Kesk-Euroopasse, vahendab Bloomberg.