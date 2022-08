Luminori puhaskasum kasvas aastaga 37 protsenti

Teise kvartali lõpuks oli ettevõttel varasid kokku 14,4 miljonit eurot, millest immateriaalne põhivara oli 10,8 miljonit eurot. Panga normaliseeritud omakapitali tootlus kasvas eelmise aasta sama perioodi 7,1 protsendilt 9,6 protsendini. Tööjõukulud teises kvartalis ulatusid 26,8 miljoni euroni, mida on 2,7 miljonit eurot rohkem kui aasta varem samal ajal.

"Balti riikide väljavaade on hea, vaatamata lähiaja väljakutsetele. Luminori praegune positsioon, edasine teekond ja eesmärgid on selged. Oleme praegusel ebakindlal ajal oma klientide jaoks olemas. Ootan väga, et Luminor saab teha rohkem ja tõhusamat ärikoostööd eraisikute ja ettevõtjatega meie koduturgudel. Säilitame seejuures oma tugeva finantsseisundi, jätkame konservatiivse riskijuhtimisega ja täidame laiemalt võetud kohustusi oma peamiste sidusrühmade suhtes," märkis Bosek.