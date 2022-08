Läti gaasifirma ei suuda tagada nõutava gaasikoguse hoidmist Inčukalnsis

Kariņš kinnitas, et Lätil jätkub gaasi kogu järgmiseks küttehooajaks.

Täiendava kindlustunde tagamiseks otsustas valitsus LG Inčukalnsis hoitava gaasi reserveerida, et suure turunõudluse tingimustes seda edasi ei müüdaks ja see oleks tagatud Läti majapidamistele.

Majandusminister Ilze Indriksone ütles, et reserveeritud gaasimaht on 1,15 teravatt-tundi ja võrdub majapidamiste eelmise hooaja tarbimisega.

Üldjoontes oli maagaasi tarbimine eelmisel hooajal Lätis 6,9 teravatt-tundi ja nüüd on need järgmise kütteperioodi vajadused rahuldatud.

Varem ütles peaminister, et rööbiti sellega käivad läbirääkimised Leeduga Klaipėda LNG terminali kasutamise võimaluse üle ja Eestiga, mis koos Soomega viib ellu maagaasiterminali projekti.

Küsimusele, kas gaasi on võimalik osta, kui Lätil seda ei jätku, vastas peaminister, et kui Lätil gaasi ei jätku, ei jätku seda kogu piirkonnas.

«Need on asjaolud, mida me praegu ei ennusta. Tundub, et meil ja ülejäänutel jätkub terveks hooajaks, aga tuleb olla valvas,» sõnas valitsusjuht.