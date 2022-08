Börsid rõõmustavad: USA hinnatõus oli juulis kardetust väiksem

Intressid jätkavad tõusu

Keskpankurid loodavad intressitõusu ning rahapoliitika karmistamisega ülevalpool pikaajaliseks sihiks seatud 2 protsendi taset püsivat hinnatõusu ohjeldada. Senini on keskset intressimäära tõstetud sel aastal 2,25 protsendipunkti ning keskpankurid on mõista andnud, et laenuraha kallimaks muutmist jätkatakse. Septembrikuiselt kogunemiselt oodati 0,74 protsendipunktist intressikergitust, kuid juulikuu inflatsiooninumbri avaldamise järel hindavad turuosalised tõenäoliseks, et tõus tuleb tagasihoidlikum, vaid 0,5 protsendipunkti.