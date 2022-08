Roomet Sõrmus: jaekaubandus alles kohaneb maailmaturu hindadega

Sõrmus ütles, et kuigi põllumajandus- ja toiduturgudel oli pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse päris kiire hinnatõus, on praeguseks osas valdkondades olukord rahunenud. «Näiteks teravilja ja õlikultuuride turul on hinnad tipptasemega võrreldes ca viiendiku võrra langenud,» osutas ta. «Samas püsib rahvusvahelise toiduturu olukorda väljendav FAO toiduainete hinnaindeks jätkuvalt väga kõrgel tasemel, kuigi juunis langes see veidi. Juunis langesid ka õlide, teravilja ja suhkru hinnad maailmaturul, kuid seevastu piima ja liha hinnad tõusid,» juhtis koja juhatuse esimees tähelepanu üldisele ebastabiilsusele.

Ekspordil on toidutööstuses suur roll

Sõrmus tõi välja, et toidutootmise valdkonnas on suurima osatähtsusega piimatööstus, millele järgneb lihatööstus ja muude toiduainete tootmine.

«Toidutööstuse toodangu müügist on eksport moodustanud viimase aasta jooksul keskmiselt 36 protsenti, kuid sektorite lõikes on ekspordi osatähtsus väga erinev. Piimatööstus ja muude toiduainete tootmine on keskmisest suuremal määral ekspordile orienteeritud, vastavalt 37 ja 52 protsenti müüdud toodangust läks eksporti, samas kui lihatööstuse toodangust on viimase aasta jooksul ekspordiks läinud vaid 16 protsenti. See mõjutab oluliselt ka ettevõtete majandustulemusi,» selgitas Sõrmus. Lisades, et piimatööstuses on ekspordihinnad kasvanud oluliselt kiiremini kui siseturule müüdavate toodete hinnad, kuna jaekaubandus pole nii tooraine kui teiste tootmissisendite hinnatõusu täiel määral veel vastu võtnud.