Saksamaa kavandab 10 miljardi eurost inflatsioonileevenduspaketti

Paketiga tõstetaks nii maksuvaba toetuse määra kui ka kõige kõrgema, 42-protsendise tulumaksumäära astme rakendmise taset.

Perede abistamiseks on kavas ka maksuerandid lastega peredele.

Saksamaal ulatus inflatsioon juulis 7,5 protsendini, mis on vaid pisut vähem kui juuni 7,6 protsenti. Põhjuseks on peamiselt energia hinnatõus.

Lindneri sõnul on tema plaani põhieesmärk aidata töötajaid, kelle maksud on tõusnud, sest nende palka on inflatsiooni tõttu tõstetud.

Nähtust tuntakse nime all "külm progressioon" (sks.k. - Kalte Progression, i.k. - cold progression) ja see avaldab suuremat mõju just madalamapalgalistele.

Lindner ütles, et 48 miljonit sakslast on sunnitud 2023. aasta jaanuarist kõrgemat tulumaksku maksma, kui neile leevendust ei pakuta.