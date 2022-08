SAMM EDASI ⟩ Leedu pealinna kodudesse pannakse nutikad veearvestid

Kui meil on kodudes kaugloetavad elektriarvestid, siis Vilniuse elanikud pääsevad varsti ka veenäitude edastamisest, sest nutikad arvestid edastavad näidud mobiilsidega. Veefirma Vilniaus vandenys loodab seeläbi kokku hoida miljon eurot aastas, kirjutab Madeinvilnius.

Esmases etapis on veefirma paigaldanud nutikad arvestid korrusmajade sisendtrassidele, korteritesse alustatakse seadmete paigaldamist selle aasta lõpus.

Vilniuse aselinnapea Valdas Benkunskas lausus, et kuigi seadmetest saadav kasu on vaieldamatult suur, on tegemist Poola ja Baltimaade esimese sellise projektiga.