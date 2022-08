E-poodide hinnad langevad

Juulis langesid internetipoe hinnad kaks protsenti. Hinnalangus ei ole suur, kuid siiski märgatav. Hinnalangust ei ole märgata toidukaupade puhul, mille hinnad jätkuvalt tõusevad.

Adobe hinnangul on enim langenud elektroonikaseadmete hinnad – juunis langesid need eelmise aastaga võrreldes 9,3 protsenti. Lisaks elektroonikale langesid veebipoodides ka mänguasjade hinnad – nende puhul oli hinnalangus eelmise aastaga võrreldes 8,2 protsenti. Riiete hinnad nii kiiresti ei lange – võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on hinnalangus üks protsent.

Interneti toidukaupade hinnad tõusid juulis aastatagusega võrreldes 13,4 protsenti, mis on rekord hinnatõus läbi aegade. Samuti on hüppeliselt tõusnud lemmikloomatoodete hinnad veebis – aastaga on hinnad tõusnud 12,6 protsenti.