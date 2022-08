Krediidiinfo paneb ettevõtete juures automaatselt kokku sektori suurimate tegijate edetabeli. Nüüd, mil enamik ettevõtteid on oma majandustulemused avaldanud, näeb sealt inkassoäriga seotud firmade käekäiku. Üldiselt võib öelda, et suurtel tegijatel oli hea aasta: võlgu, mida sisse nõuda, on eestlastel hulgi. Ühe suurema võlanõudja Julianus Inkasso kevadise raporti järgi on Eesti inimestel üle 200 000 võlgnevuse, võlgnikke on sealjuures 84 090 ning keskmine võlasumma 3050 eurot.