Euroopa läheb talvele vastu tõsise diislikütuse puudujäägiga

Piirkonna autodiisli, kütteõli ja muu diislikütuse varud vähenevad Wood Mackenzie andmetel käesoleva aasta novembris madalaimale tasemele alates 2011. aasta algusest. See tähendab, et varud on tavapärasest palju väiksemad ajal, mil kontinent valmistub võimalikuks tõsiseks talviseks energiakriisiks.

«Me eeldame, et varud vähenevad hooajalises tempos, kuid me alustame väga madalast baasist,» ütles konsultatsioonifirma Euroopa naftaturgude peamine analüütik James Burleigh selle kohta, miks novembrikuu varud on prognooside kohaselt nii madalad. «Nõudluse poolel on meil tavapärane hooajaline tõus.»