Kaspersky Lab: Põhja-Korea häkkerirühm ründas suurriike

«Sihtmärkide hulgas on USA, Jaapani, India, Vietnami ja Venemaa suured organisatsioonid. Andariel ei keskendu ühelegi konkreetsele ettevõttele, ründamiseks on peamine, et sihtmärgil oleks tugev finantspositsioon,» vahendas Kaspersky Lab.

Nii meenutas ettevõte, et USA küberturbe ja taristukaitse agentuuri juulikuises raportis teatatakse, et Andariel ründas Maui lunavara kasutades valitsus- ja meditsiiniorganisatsioone.

«Oleme Andarieli jälginud aastaid ja näeme, et nende rünnakud muutuvad pidevalt ja muutuvad keerukamaks. Tähelepanu tasub pöörata asjaolule, et rühmitus levitab lunavara üle maailma. See kinnitab, et raha on endiselt selle liikmete motivatsiooniks,» ütles Venemaa Kaspersky Labi uurimiskeskuse juht Maria Namestnikova.