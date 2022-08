Oblasti kuberner: Kaliningradi transiidi küsimuses peaks pöörduma WTOsse

«Minu hinnangul need kulud, mida praegu kannavad Vene ettevõtjad, eelarve, mis hakkab (...) meretranspordile peale maksma – kõik need kulud tuleb esitada nõudena WTO vaidluste lahendamise organisse vähemalt Leedu vastu. Aga üldiselt ilmselt Euroopa Liidu vastu, mis kehtestas need sanktsioonid neid (transiidilepingu) kohustusi arvestamata,» ütles Alihhanov Valdai klubi arutelul.

Kuberner leidis, et nõue WTO-le tuleks saata Venemaa nimel, piirkond on valmis varustama hagi materjalid faktide ja statistikaga.

«Oleme valmis esitama kõik majandusandmed. Need on parvlaevaliinide operaatorite, meie ettevõtjate endi lisakulud, on ettevõtte andmed, et moodustada teabeplokk majandusarengu ministeeriumile, mis sisuliselt tegeleb vaidluste lahendamisega WTO organites,» selgitas Alihhanov.