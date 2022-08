Tarbija eelistab kodumaiseid, aga ka taskukohaseid tooteid

Uuringu tulemustest nähtub, et 80 protsenti tarbijatest eelistab kodumaiseid toiduaineid. «Kodumaisuse all peetakse silmas, et toiduaine on valmistatud Eestis ja kohalikust toorainest,» sõnab Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog. Uuringu tulemustest selgub, et 15-34-aastased noored toiduainete kodumaisust niivõrd oluliseks ei pea, küll aga hindavad toiduainete kodumaisust kõrgelt 35-74-aastased inimesed.