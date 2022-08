Koroonaajal on enim lisandunud tarkvaraarendajaid

«Muutuse üldpilt näitaks justkui seda, et teeme «targemat» tööd, majandus areneb ja rahva elujärg paraneb. Samas, kui tuletada meelde märksõnu nagu koroonapiirangud ja kodukontor, võinuks tavaolukorras see muutus olla vähem märgatavam,» märkis analüütik.

Ametikohtade vaates on Leesmenti sõnul kõige rohkem lisandunud tarkvaraarendajaid, samuti on palju juurde tulnud süsteemianalüütikuid. «IT-lahenduste nõudluse kasv sai alguse juba enne kolme viimast aastat, kuid koroonakriisist tuldi välja selge võitjana,» lisas ta.

Üle kahe korra rohkem on praeguseks ka statistilise ja matemaatilise arvestuse ja muu taolise keskastme spetsialiste, keda on lisandunud enim pangandussektorisse. Kolme aastaga on lisandunud ligi 800 ehk 16 protsenti õpetajaabisid. «Siin on tegu põhiliselt tugiisikute arvu kasvuga, mis on vajalik kaasava hariduse rakendamiseks,» selgitas Leesment, lisades, et õpetajate ja tugispetsialistide arvu kasvu näitab ka haridusministeeriumi statistika.