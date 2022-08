Üha rohkem ettevõtteid vaatab töötajate leidmisel piiri taha

On oluline, et Eesti tööandjad leiaksid võimalikult häid ja sobivaid töötajaid. Ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt võib aga juhtuda, et sobivat oskustöötajat tuleb otsida ka Eestist väljapoolt. Work in Estonia tööandjate välisvärbamise hetkeolukorra ja vajaduste uuringu (2021) kohaselt on välisvärbamise kogemusega tööandjate hulk kasvanud ligikaudu kolmandiku võrra võrreldes näiteks 2019. aastaga. Nordeas töötab 927 inimest, kellest umbes 25% moodustavad välistalendid, Arvato 163 töötaja juures on see osakaal üle 50% ning Testlio 200 meeskonnaliikmest on enamik 32-st eri riigist, lisaks veel tuhanded vabakutselised testijad üle maailma.

Äriteadmiste laiendamine ja kiirem innovatsioon

Välistalendid on ettevõttele väga selge väärtus selle poolest, et nad aitavad firmal oma äriteadmisi laiendada ja seeläbi ka globaalsemat klientuuri sihtida. Eesti on väike ja paljud kohalikud eksperdid on koos õppinud, millest tulenevalt jagavad ka sarnaseid mõtteviise. Sellise kultuurilise ja maailmavaatelise kapseldumise ja grupimõtlemise vältimiseks on oluline tuua meeskonda uusi ja teistsuguseid vaateid. «Kui tahta ehitada ikkagi globaalset ettevõtet, kus ka kliendid on väga mitmekesised, siis on vaja tiimi erinevate taustadega inimesi,» kommenteerib Renita Käsper. Sellega nõustub ka Jaana Pedras, kelle sõnul on ettevõtte välismaistele turgudele laienemise edu saladus kohaliku olukorraga kursis olevad inimesed, kes aitavad sealseid ootusi juhtida. «Mida laiem on meie vaade maailmale, seda laiemale hulgale klientidele me sümpatiseerime, mis annab eelise globaalseks tegutsemiseks,» lisab Pedras.