Liive: Nord Pooli läbipaistvust tuleks suurendada enne, kui see prügikasti visata

«Enne kui tänane Nord Pooli süsteem prügikasti visata ja minna tagasi plaanimajanduse juurde, tahaks ma näha rohkem läbipaistvust Nord Pooli süsteemi juures. Kasvõi eilse rekordilise elektrihinna puhul tahaks teada, kus see elektrijaam siis on, millel nii kallid tootmiskulud on. Ma analüüsisin Nord Pooli avalikustatud suuri tabeleid, kus pakkumised läksid nii väikese sammuga üles ja tekkis tunne, et sellist elektrijaama polegi olemas. Et see on hoopis mingi muu pakkumisstrateegia,» sõnas Liive «Vikerhommikus».

«Sest mitte ainult Eesti, vaid ka Läti, Leedu ja põhjamaade rahvas maksab seda roppu elektrihinda ju kinni praegu. Ja siis me ütleme, et me ei ütle seda, kes seda hinda üles ajas, sest meie turureeglid on sellised. Me pole siiamaani ju ka kuulnud, kust kohapealt eelmise aasta detsembris see rekordhind tuli. Ning kas see ikka oli õige ja läbipaistev ja reeglitega kooskõlas. Ehk Nord Pooli läbipaistvust tuleks suurendada enne, kui see päris prügikasti visata.»