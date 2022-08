«Aafrika areneb kiiresti. Mis Euroopas ja Ameerikas on võtnud paarkümmend aastat, tuleb meil viie aastaga ära teha,» tõdeb Dai vihmases Tallinnas Swissôtelis oma Tallinnas viibimise viimasel päeval. Ta on silmanähtavalt rahul, et võttis lisaks välisesindajate kogunemisele mõned päevad lisaaega ka siinsete ettevõtetega tutvumiseks. Euroopa ei ole Rootsis Lundi Ülikoolis elektriinseneriks õppinud Daile võõras.