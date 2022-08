Eesti plaan lõhkilaenamise vastu: raha enam ei saagi

Eestis on kümneid tuhandeid võlglasi, kes on kimpus laenude tagasimaksmisega, tihtilugu on raskuste ühisnimetaja kiirlaen. Kui vahepeal on räägitud plaanist, et riik peaks reguleerima kiirlaenuandjaid, küpseb samal ajal plaan laenuvõtmist piirata – pole laenu, pole probleemi.