Löök Euroopale: Norra plaanib elektrienergia eksporti piirata

Norra energeetikaminister Terje Aasland ütles esmaspäeval, et kui veetase langeb alla hooajalise keskmise, seatakse reservuaaride täitmine elektritootmise asemel esikohale, vahendab Bloomberg.

Norra on üks Euroopa suurimaid elektrienergia eksportijaid, kes saadab umbes viiendiku oma toodangust naabritele, kuid Lõuna-Norra madala veetaseme tõttu on valitsuse sõnul vaja tegutseda kohe, et vältida sel talvel kodumaist elektrikatkestust.