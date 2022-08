Millist liisingu varianti autoostu puhul valida?

Autoliisingut võiks Soodla sõnul eelkõige kaaluda põhjusel, et just nii saab vältida ühekordset suurt väljaminekut, mida auto soetamine tavaliselt rahakoti jaoks tähendab. «Liising on tegelikult oma olemuselt täiesti tavapärane finantseerimislahendus: ehkki auto kuulub liisingufirmale ning kasutaja on lepingu järgi justkui rentnik, võib liisingust siiski mõelda nagu järelmaksust,» näitlikustas ta.