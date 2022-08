Eestis on toit kohati kallim kui Soomes

Teised tuttavad tooted köögis, näiteks sea- ja veiseliha, maksavad Eestis ja Soomes ligikaudu sama palju. Värske kala hind on Eestis alates eelmise aasta maist tõusnud 77 protsenti ja Soomes 47 protsenti ning tänu sellele on näiteks lõhe praegu naabritel müügil üsna sarnaste hindadega.

Eesti Panga majanduspoliitika ja -prognooside osakonna juhi Rasmus Kattai sõnul on toidu kõrge hind tingitud sellest, et Eesti impordib palju toiduaineid. Tema sõnul maksavad importkaubad nagu näiteks banaanid Eestis sama palju kui Soomes. Samuti on Eesti siseturg väike, tootjad peavad küsima kõrgemat hinda, et nende äritegevus oleks kasumlik.