Adveni Tallinna kliendid liidetakse oktoobris Utilitase võrguga

Kaugkütte võrgupiirkondade ühendamise eesmärk on tagada jätkusuutlik lahendus olukorras, kus rekordiliselt kõrge maagaasi hind on tekitanud eri võrgupiirkondade kaugküttehindades suure erinevuse. Võrgupiirkondade ühendamine on kooskõlastatud konkurentsiametiga, teatas Utilitas.